شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة جديدة للتوسع في دفع فواتير المرافق العامة إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطوة تستهدف التوسع في الشمول المالي والتحول الرقمي والوصول إلى قاعدة أكبر من الجمهور المصري بوسائل دفع أسهل وأسرع، أُطلقت في مصر شراكة جديدة تتيح خدمات جماهيرية جديدة تمكن العملاء من سداد فواتير المرافق العامة والاتصالات، وإتمام عمليات التبرع للمؤسسات الخيرية إلكترونياً من الهاتف المحمول.

تتيح الشراكة الجديدة بين الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والمياه والغاز، مع إمكانية شحن رصيد المحمول والتبرع لأكثر من 100 مؤسسة خيرية على مستوى الجمهورية من خلال خدمات فوري المتعددة على التطبيق.

وصرح محمود الديب المدير العام لشركة «حالاً» للمدفوعات، إن إضافة خدمات جماهيرية جديدة إلى التطبيق يأتي إيمانا من الشركة بالدور الرائد للتحول الرقمي في المرحلة الراهنة التي تستوجب التسهيل على العملاء وتبسيط آلية الدفع، والوصول بخدمات حالاً إلى قاعدة أكبر من العملاء.

وأضاف «الديب» أنه «بعد نجاح تطبيق حالاً في إتاحة خدمات النقل الذكي وتوسعه في مصر وأفريقيا، وكذلك إضافة خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل (الديليفري) وتوصيل الطرود، تأتي ضمن أولوياتنا إتاحة الخدمات العامة للعملاء كسداد فواتير المرافق، حيث أنها من معاملات الدفع اليومية التي تشهد طلبا متزايدا، إلى جانب ذلك سيكون لتطبيق حالاً بالتعاون مع فوري دورا ملموسا في وصول التبرعات إلكترونيا إلى المؤسسات الخيرية المختلفة والتى تحتاج إلى تكاتف الجمهور لدعمها من أجل استكمال دورها الخيري والوصول للمستحقين من الأسر الأكثر احتياجا، وخاصة في الظروف الراهنة التي تستوجب تكاتف الجميع للعبور من الأزمة الحالية، وبدورها تسهل خدمات فوري المتاحة على التطبيق كل هذه المعاملات».

من جانبه، قال أحمد نادر رئيس القطاع التجاري لشركة «فوري» إن إطلاق خدمات فوري على تطبيق حالاً هي خطوة جديدة لدعم الكيانات المختلفة التي تتبع منظومة التحول الرقمي وتعزيز دورها بشكل أكبر، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية في خطط الشمول المالي، كما نهدف من خلال الشراكة الجديدة أن تكون خدمات الدفع الإلكتروني متاحة لشرائح مختلفة من الجمهور والتوسع في خدمات تلبى أكبر قدر ممكن من احتياجات العملاء.

وأكد «نادر» أن أزمة فيروس كورونا الحالية تدفع إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي والاتجاه إلى تعزيزها والتوسع في إطلاق خدماتها للجمهور ومواكبة موجات التكنولوجيا الجديدة والتفاعل مع التطبيقات الحديثة الأوسع انتشاراً، وتطوير الأفكار المبتكرة علماً بأن الاستثمار في تكنولوجيات التحول الرقمي سيكون له الفضل في خلق نموذج خدمي ناجح للجمهور الذي أصبح يبحث عن الطرق الأسهل والأبسط والأكثر أماناً في الدفع.

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