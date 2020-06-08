شكرا لقرائتكم خبر عن «لازم أتحمل المسؤولية».. قصة مدرس يواصل أداء مهمته «مجانًا» رغم إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لكل شخص مجاله الذي يكافح من خلاله، فمع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة واستمرار غلق كافة مراكز الدروس الخصوصية وطرق التواصل المباشر بين المدرسين والطلاب، وجد الكثير من الطلاب الأمر صعب، ولكن ناصر البطل، أستاذ الكيمياء، رأي طريقة أخرى لمساعدة الطلاب على المذاكرة والتحصيل العلمي، رغم إصابته بفيروس كورونا.

«العمل عبادة»، مقولة يمكن تطبيقها على أستاذ الكيمياء، فعلى الرغم من إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً، إلا أنه قرر تقديم حصة علمية بالمجان لطلاب الثانوية العامة «أون لاين» من مكان عزله المنزلي، وخلال تلقيه العلاج، من أجل مساعدتهم على المراجعة النهائية بجانب تقديم الدعم النفسي في ظل الوضع العام.

يقول ناصر البطل، مدرس الكيمياء في منطقة التجمع الخامس «مع قرار تعليق الدراسة وغلق كافة مراكز الدروس والتعليم، كان متبقى 9 من الحصص المخصصة لمادة الكيمياء وكان من الضروري أن يحصل عليها الطلاب، وهنا كانت المسئولية في كيفية توصيل هذه الحصص في ظل التباعد الإجتماعي والتزام الجميع بالبقاء في المنازل».

ويكمل: «قررت الاستعانة بالأدوات المتوافرة، وتقديم الحصص المتبقية للطلاب أون لاين حتى تصل المادة والمعلومات بشكل واضح ومفهوم، فنحن جميعاً في ازمة وعلى الجميع تحمل المسئولية».

وعن إصابته بالفيروس المستجد، يقول البطل: «بدأت الأعراض تظهر على والدي وهو من كبار السن، وعلى الفور قررت عزله في منزل آخر والإشراف على وضعه الصحي، خاصة إنني من خريجي كلية الصيدلية وأستطيع مساعدته في تلقى العلاج وفقاً للبروتوكول الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، وخلال تلك الفترة نُقلت العدوى إلي، وكان متبقي للطلاب حصة واحدة مراجعة نهائية على المنهج»,

ويضيف «البطل»: «وجدت أن المسؤولية توجب على أن أقوم بتقديمها للطلاب رغم بدء ظهور الأعراض على بشكل بسيط، وعلى الفور بدأت في التحضير للمادة وتقديمها أون لاين».

يتابع: «من المنزل قدمت الحصة الأخيرة وتوجه بالإعتذار من الطلاب على عدم جودة الحصة بشكل جيد مثل ما حدث مع باقي الحصص، ولكن كان من الضروري القيام بذلك الأمر».

عن ردة الفعل التي وصلت له عن دوره، يقول: «تفاجأت كثيراً من ردة الفعل الخاصة التي وصلت لي من الطلاب، أولياء الأمور والمدرسين على ما قمت به ولكن أشعر أني لم أقدم سوى دوري في هذا الوقت الصعب الذي يمر به الجميع، وخاصة أن طلاب الثانوية العامة يمرون بظروف ووضع نفسي صعب خلال تلك الجائحة».

ويؤكد «البطل» على تقديمه حصة آخرى قبل ليلة الأمتحان للطلاب مجاناً كغيرها من باقي الحصص الـ9 الذين كانوا مجاناً بشكل كامل للطلاب.

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ويختم حديثه أنه دائماً يحرص على تقديم المادة العلمية بشكل وأدوات تفاعلية للطلاب «لخلق جيل مختلف قائم على الفهم وليس الحفظ» على حد قوله، مضيفا «أنا بعمل الحاجة اللي بحبها طول عمري، وأتعامل مع جميع الطلاب على إنهم أشقائي الصغار، ولازم اشتغل بضمير وأتحمل مسؤولية المرحلة التي نمر بها جميعاً، أنا لم أقدم سوى دوري وهو مساعدة الطلاب على اجتياز هذه الفترة بشكل آمن».

ويوجه المدرس نصيحة للطلاب «بضرورة التعامل مع المرحلة القادمة بشكل هادىء دون أي قلق، بجانب الوعي في تطبيق قواعد الوقاية من الفيروس وتطبيق كافة طرق التباعد الاجتماعي» على حد قوله.

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