شكرا لقرائتكم خبر عن هشام توفيق يكشف تفاصيل قانون قطاع الأعمال العام: ينحاز للعامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل تعديلات قانون قطاع الأعمال العام.

وتابع «توفيق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بعد 15 سنة من دخول القطاع الخاص ظهرت الحاجة إلى تطوير قطاع الأعمال العام كي يستطيع المنافسة لكن التطوير لم يحدث بالأسلوب الصحيح».

وأضاف «أكدنا أهمية إقرار تعديلات جذرية في 16 مادة، والتعديلات يشمل ضم واحد أو اثنين فقط من العاملين في مجلس الإدارة، فضلا عن إقرار توزيع أرباح على العاملين ومجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% بعيدا عن المساهم»، معلقا «القانون ينحاز للعامل».

وأكمل «تعديلات القانون تنص على تصفية الشركة أو إقناع المساهم بإضافة رأس مال جديد حال خسارة الرأس مال الأساسي، فضلا عن الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إضافة إلى تحددي عدد أعضاء مجالس الإدارة بالشركات التابعة بحيث لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء».

وأردف «نحن محملون بديون خرافية ونبذ كافة الجهود لإعادة الهيكلة، والتعديلات تستهدف التمكين من المنافسة وأمامنا عامين على الأقل كي تؤتي خطط إعادة الهيكلة ثمارها».

وحول تطوير ميدان التحرير قال «شركة الصوت والضوء التابعة للقطاع تولت عملية إضاءة ميدان التحرير، والرئيس السيسي رحب بالجهود المبذولة وإن شاء الله يشهد الرئيس الافتتاح قريبا».

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واختتم «إحنا مش أقل من العواصم الإدارية عشان منرجعش البهجة للشعب المصري والسياحة، وأعتقد أن ميدان التحرير ينافس إضاءة ليون في فرنسا».