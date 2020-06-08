شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد ١٩» يتجاوز 7 ملايين مصاب و403 آلاف وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) 7 ملايين إنسان، أمس، وتجاوز إجمالى الوفيات 403 آلاف فى مختلف أنحاء العالم، فيما يواصل العالم البحث عن عقار لوقف هذا الوباء الذى زلزل كافة أوجه الحياة.

وقالت صحيفة «ليبريشن ديلى» الصينية، أمس، إن شركة شنغهاى جونشى للعلوم البيولوجية بدأت المرحلة الأولى من اختبار علاجها المحتمل للأجسام المضادة لفيروس كورونا على أشخاص أصحاء. ومن المتوقع كذلك أن يبدأ تجريب عقار (جيه.إس 016) على البشر فى الولايات المتحدة خلال الربع الثانى من هذا العام من خلال التعاون مع شركة «إيلى ليلى»، التى أعلنت شركة جونشى شراكة معها الشهر الماضى.

وجونشى من شركات التكنولوجيا الحيوية ومعاهد الأبحاث القليلة التى تحظى بدعم من شركات الأدوية الدولية العملاقة للعمل على علاجات تعتمد على الأجسام المضادة لمساعدة المصابين بفيروس كورونا.

وقال فينغ هوى، رئيس العمليات فى جونشى، إن الشركة تأمل فى أن عملها على الأجسام المضادة، التى تُفصل من دماء المرضى المتعافين، يمكنه أيضا أن يقى الأصحاء الذين ترتفع لديهم مخاطر الإصابة، مثل الأطقم الطبية والمسنين، من عدوى الفيروس. لكنه أضاف أن المنتج قد يكون أغلى ثمنا بكثير من أى لقاحات وقائية فى العادة والتى يجرى حاليا اختبار العديد منها، إذ من المتوقع أن يحتوى عقار الأجسام المضادة الذى تطوره جونشى على كميات من بروتينات مكلفة فى كل جرعة أكثر من تلك التى تدخل فى تكوين لقاح.

وتابع قائلا «اللقاحات رخيصة ومناسبة لحملات التحصين على مستوى الدول لكن الأكبر سنا ومن لديهم مناعة ضعيفة نسبيا قد لا تكون استجابتهم للأمصال مثل البالغين الأصحاء أو الأطفال، يمكن للأجسام المضادة أن تحمى هؤلاء من الفيروس بشكل أفضل». لكنه حذر من أنه لم يتضح بعد إن كانوا سيتمكنون من العثور على مشاركين لاستخدام العقار فى المرحلة المتقدمة والأوسع نطاقا من الاختبارات على البشر.

وقال وانج زيجانج، وزير العلوم والتكنولوجيا الصينى، إن الصين ستزيد التعاون الدولى إذا نجحت فى تطوير لقاح لفيروس كورونا وستجعل المصل «منفعة عامة عالمية» عندما يكون جاهزا.

وسجلت الصين، أمس، 6 إصابات جديدة، جميعها لوافدين من الخارج.

فى اليابان، قالت شركة فوجى فيلم هولدنجز إن أبحاثها على عقار أفيجان كعلاج محتمل ربما تمتد حتى يوليو، وذلك فى انتكاسة أخرى لمساعى الشركة لإنتاج لقاح، بسبب نقص المرضى الذين يتعين إجراء تجارب عليهم، حيث لم يتمكن الباحثون سوى من الحصول على 70% من المرضى اللازمين للتجارب.

فى الفلبين، تم تسجيل 9 وفيات و555 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 1003 وفيات و21895 إصابة.

أما ماليزيا فسترفع أغلب القيود التى فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا على الأعمال والشركات اعتبارا من بعد غد الأربعاء بما يشمل أيضا رفع حظر السفر بين الولايات لكن الحدود الدولية ستبقى مغلقة، رغم إعلان رئيس الوزراء محيى الدين ياسين، أمس، السيطرة على تفشى المرض وبدء ماليزيا مرحلة جديدة من التعافى تستمر حتى 31 أغسطس.

وسجلت ماليزيا 8303 إصابات و117 وفاة بالمرض، وتباطأت وتيرة حالات الإصابة الجديدة فى الأيام الماضية.

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فى روسيا، تم تسجيل 134 وفاة و8984 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 5859 وفاة و467673. إصابة

فى فرنسا، زاد عدد الوفيات بشكل أبطأ، فيما تراجع عدد الحالات الموجودة فى وحدات الرعاية المركزة، حيث سجلت 31 وفاة و579 إصابة ليرتفع الإجمالى إلى 29142 وفاة و153634 إصابة، تحتل بها فرنسا المركز الـ12 من حيث عدد الإصابات.

وفى مؤشر آخر على انحسار الوباء قالت شرطة باريس إنه تم إغلاق مستودع مؤقت للجثث كان قد أقيم فى مبنى خال فى متجر رونجى لبيع المواد الغذائية بالجملة جنوبى باريس فى أبريل.

أما ألمانيا، فسجلت 22 وفاة و301 إصابة ليرتفع الإجمالى إلى 8769 وفاة 185696 إصابة تحتل بها المركز التاسع عالميا.

فى بريطانيا، يعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف القواعد المفروضة على تناول الطعام وإقامة حفلات الزواج فى الهواء الطلق إضافة إلى الإسراع بخطط الاستثمار الحكومية فى محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا. وذكرت صحيفة «صنداى تايمز» أن جونسون يريد تخفيف القيود التى تمنع حانات ومقاهى ومطاعم كثيرة من استخدام المساحات الخارجية وأيضا لإباحة إقامة حفلات الزواج فى الهواء الطلق، وهو أمر قاصر حاليا على اليهود وجماعة بروتستانتية تسمى الكويكرز.