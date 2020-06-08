شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سكرتير عام مساعد محافظة مطروح بفيروس كورونا وعزله في المنزل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب اللواء محمد أنيس، سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، بفيروس كورونا المستجد، الأحد، وتم عزله في استراحة السكرتير المساعد بمدينة مرسى مطروح لمدة أسبوعين بمعرفة طاقم الطب الوقائى.
وظهرت الأعراض، السبت، على اللواء محمد أنيس داخل مكتبه، وسارع بطلب سحب عينة له وأخذ مسحة للتأكد من إصابته من عدمها، وأظهرت التحاليل إيجابية إصابته بالفيروس ليتم عزله بمنزله لمدة أسبوعين.
من ناحية أخرى، يتم حصر عدد المخالطين للسكرتير العام المساعد قبل يومين لحصرهم وعمل مسجات لهم. وحتى الآن لم تعلن محافظة مطروح أي بيان رسمى يفيد أو ينفي الواقعة.
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