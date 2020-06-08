شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصادية» تنتقد ممثلى «التموين»: «المصريين هيسألونا عن كل جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب موازنات عدد من القطاعات التابعة لها، حيث ناقشت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها أمس، موازنة وزارة التموين.

ورفض أحمد سمير، رئيس اللجنة، ما وصفه بحالة التخبط والارتباك التى سيطرت على أداء ممثلى وزارة التموين خلال الاجتماع، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين للسنة المالية 2020/2021.

وقال سمير، موجها حديثه لممثلى الوزارة: «ممثلو وزارة التموين، زيارة البرلمان ليست نُزهة، وكل جنيه هيتوافق عليه فى مشروع الموازنة هنتسئل عليه يوم القيامة، والمصريين هيقتصوا مننا وهيسألونا عن الفلوس دى، نيجى مذاكرين بعد إذنكم».

كان الاجتماع قد شهد تخُبطا واضحا من جانب ممثلى الوزارة، وقالت أمل جاد الرب، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين، فى بداية الاجتماع إن موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين خلال السنة المالية الحالية بلغت 2 مليون و635 ألف جنيه، وعادت مرة أخرى لتؤكد أن حجم الموازنة بلغ 26 مليونا و350 ألف جنيه، فى حين أنها بلغت فى مشروع موازنة العام المالى 2020/2021 نحو 506 مليون و124 ألف جنيه، وعادت فى نهاية الاجتماع لتؤكد عدم صحة الأرقام التى ذكرتها عن موازنة 2019/2020، ما أثار استياء رئيس وأعضاء اللجنة.

كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة العدل للسنة المالية 2020/2021. وبلغ إجمالى الاعتمادات المالية المخصصة للباب الأول 109 ملايين و200 ألف جنيه، وبلغ إجمالى مخصصات الباب الثانى 80 مليون جنيه، منها 50 ألف جنيه للجنة فض المنازعات، و500 ألف جنيه مخصصة للجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم: «يوجد طفرة غير مسبوقة فى دور المحاكم فى مصر، وهناك محاكم حرقت خلال الثورة، ونحتاج نحو 900 مليون جنيه لتطوير وتأهيل دور المحاكم».

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