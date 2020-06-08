شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهم بالعزل المنزلي.. مستشفى رشيد في البحيرة تعلن شفاء 3 حالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى رشيد المركزي، برئاسة الدكتور أحمد الجميل، مدير المستشفى، عن شفاء وخروج حالتين إيجابيتين من المستشفى إلى المنزل بعد تحول نتيجة المسحات الخاصة بهما إلى سلبية.

وأعلنت إدارة المستشفى أيضًا عن شفاء إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والتي يتم علاجها بالمنزل، بعد تحول نتيجة التحاليل الخاصة بها من إيجابي إلى سلبي، ليرتفع أعداد المتعافين الذين تتابع المستشفى حالاتهم سواءًا من نزلائها أو من الخاضعين للعلاج المنزلي إلى 4 حالات.

وقامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بزيارة لمستشفى رشيد المركزي، على رأس لجنة قرر المحافظ تشكيلها للمرور على مستشفيات العزل بالمحافظة البالغ عددها 18 مستشفى، للتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات، واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.