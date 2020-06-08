شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال التطهير بمنطقة الإستاد بطنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، مساء اليوم، أعمال التطهير بمنطقه الإستاد بطنطا، بحضور رئيس حى أول وثان طنطا.
وأكد محافظ الغربية، على استمرار حملات التطهير والنظافة بجميع قرى ومراكز المحافظة خلال الفترة المسائية أثناء ساعات الحظر لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما ناشد رحمي المواطنين بالإلتزام بارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس.
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