إنفوجراف.. 7 قرارات لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية فى 21 يوينو الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة قرارات هامة لعقد امتحانات الثانوية العامة فى موعدها 21 يونيو الجارى، والتى نستعرضها فى النقاط التالية. - تعقد الإمتحانات 21 يونيو 2020 فى 56 ألف لجنة فرعية. - تأمين اللجان من الخارج بمعرفة أفراد الشرطة. - اللجنة تضم 14 طالبا ويطبق فيها التباعد بين الطلاب بمسافة متر ونصف. - توزيع 33 مليون كمامة على الطلاب والعاملين و7 مليون جاونتى. - تعقيم اللجان ووحدات الكونترول بشكل يومى وتوفير بوابات للتعقيم. - الكشف علي الجميع من خلال كاشف حرارة أمام كل لجنة. - يسمح للطالب فقط بالدخول إلى لجنة الامتحان الذى لا تظهر عليه أى مشكلات صحية. - تعقد الإمتحانات 21 يونيو 2020 فى 56 ألف لجنة فرعية. - تأمين اللجان من الخارج بمعرفة أفراد الشرطة. - اللجنة تضم 14 طالبا ويطبق فيها التباعد بين الطلاب بمسافة متر ونصف. - توزيع 33 مليون كمامة على الطلاب والعاملين و7 مليون جاونتى. - تعقيم اللجان ووحدات الكونترول بشكل يومى وتوفير بوابات للتعقيم. - الكشف علي الجميع من خلال كاشف حرارة أمام كل لجنة. - يسمح للطالب فقط بالدخول إلى لجنة الامتحان الذى لا تظهر عليه أى مشكلات صحية.

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