شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: أول لقاح أثبتت التجارب فاعليته يمكن توافره فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية إنه جرى نشر بحث إحصائى غير مدقق فى مجلة بريطانية عن عقار هيدروكسى كلوروكين، وحققنا النتائج بعد أن أجرينا تجارب على 15 ألف مريض وأعطى نتائج إيجابية، ولذلك لم يرفع من بروتوكول العلاج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذى يقدمه الإعلامى سيد على على قناة الحدث اليوم: نحن نراقب الموقف ونتابع الحالات واستخدامات الدواء، وأول لقاح أثبتت التجارب فاعليته من الممكن أن يكون فى الأسواق فى شهر سبتمبر، وإحدى الشركات ولها فرع فى مصر قالت إنها ستنتج كمية من العلاج فى سبتمبر وفى 2021 ستنتج 2 مليار جرعة.

وأكمل: نحن درسنا موضوع فواتير المستشفيات الخاصة لكورونا، وهناك شركات قالت إنه فى ظل انتشار الوباء ستنتج العلاج دون ربح، وناقشنا هذا الكلام مع أصحاب المستشفيات الخاصة وهناك مستشفيات بالغت فى أسعار تقديم الخدمة، وليس من الأصول استخدام هذه المحنة لتحقيق الربح، وكان الاتفاق أن تكون الخدمة بسعر التكلفة أو بربح بسيط، وليس من الأصول أن تستغل الظروف.

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وتابع: حجم ما تقدمه المستشفيات الخاصة فى الجائحة قليل جدا بالمقارنة بما تقدمه مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتى تقدم الخدمة بأسعار بسيطة جدا، المستشفيات المتنقلة تحركت لتقديم الخدمة فى بعض الأماكن، وتوسعنا فى توفير خدمة الاتصالات التى تقدم النصائح للمرضى المعزولين منزليا، ولابد أن تتوفر وسيلة تواصل عبر الهاتف أو الواتس آب.

وأكد: حتى هذه اللحظة أنا وكل المسئولين يتابعون هذا الأمر بكل دقة، وكانت هناك ضغط شديد على المكالمات التليفونية لكن الآن أصبحت هناك فرق للرد الفورى وأتمنى أن كل من يستخدم الخدمة يكون فى حاجة لها بالفعل، هناك أكثر من 360 مستشفى فى الخدمة وهناك أماكن لكل مريض يحتاج لمكان فى المستشفى للعلاج.

وأوضح أن العلاج بالبلازما له شروط وإجراءات وليس لكل مريض والبلازما موجودة واستخدمت ولها قواعد شديدة جدا، وليس لدى معلومات إذا كانت الفنانة رجاء الجداوى أخذت جرعات من البلازما من عدمه.