شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 1.9 مليار جنيه تكلفة امتحانات الثانوية ومواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن تكلفة امتحانات الثانوية العامة تبلغ 1.3 مليار جنيه فى الميزانية، وهذه تكلفة التأمين ونقل ورق الأسئلة بالطائرات الحربية وذلك لمنع تسربها.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامىأحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه تمت إضافة 600 مليون جنيه نظير إجراءات مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأوضح شوقى أن نصف مليون شخص يسهمون فى التحضير لامتحانات الثانوية العامة من خلال توزيع ورق الامتحانات وتجهيز اللجان.

وأكد الدكتور طارق شوقى أنه سيتم توفير كيس بلاستيك على الأحذية وماسكات فوق الكمامات للمصححين.

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ولفت إلى أن كل الإجراءات التى سيتم تطبيقها على الثانوية العامة ستطبق على التعليم الفنى، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع كمامات مريحة تساعد على التنفس.

وذكر أن عناصر وزارة الداخلية سيمنعون تجمع أولياء الأمور أمام اللجان، مناشدا أولياء الأمور بعدم الذهاب مع أبنائهم، لافتا إلى أن اصطحاب الطالب هاتف محمول للجنة الامتحان يعنى رسوبه فى الامتحان.

ولفت إلى أنه سيتم تعديل قانون الغش إلى قانون الإخلال بالامتحان، موضحا أن أى محاولة للغش الإلكترونى تفقد الطالب العام الدراسى كاملا.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مصر من أول 5 دول على مستوى العالم أجرت تقييما للطلاب وانتقلوا للصف الأعلى دون أن ينزل الطلاب من منازلهم فى ظل جائحة فيروس كورونا.