شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد عقب تحويله إلى «مستشفى عزل» للعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الأحد، مبنى معهد الكبد القومي الجديد، والذى تم تخصيصه كمستشفى للعزل الصحي للمصابين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقام «مبارك» بتفقد الغرف التي تم تجهيزها للعزل الصحي، وتبلغ سعتها ٩٠ سريرًا، و١٥ سرير عناية مركزة، وإمدادها بكافة الإمكانيات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتوفير المتطلبات الضرورية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الفريق الطبي المكلف بمتابعة المصابين وكذلك العاملين المتواجدين بالمكان، كما تفقد مسار دخول وانتظار الحالات المصابة، والمصاعد المخصصة لانتقالهم لضمان عدم انتشار العدوى، والتأكد التام من جاهزية المبنى لاستقبال المصابين بدءًا من اليوم.

وأكد رئيس الجامعة أن اتخاذ هذا الإجراء يأتي دعمًا لجهود الدولة لمواجهة هذه الأزمة، وتأكيدا على دور الجامعة ومساهمتها تجاه منسوبى الجامعة في مواجهة الفيروس، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم، موجهًا بتوفير كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة، والتعاون مع المستشفى الجامعى وكلية الطب وجاهزية الفريق الطبى من التخصصات اللازمة لتقديم بروتوكول العلاج ومتابعة المصابين على مدار الساعة، وتوفير غرف إقامة الفريق الطبى من الأطباء والتمريض واستمرار عمليات التعقيم بصفة دورية لضمان سلامتهم.