شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الإقرارات الضريبية ستكون مميكنة مطلع 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» وافق عليه مجلس الوزراء، وفى انتظار موافقة مجلس النواب عليه، حيث يتضمن إعفاء أي شخص من الفوائد أو غرامات التأخير حتى لو ضريبة متأخرة وعليها فوائد أو غرامات منذ سنوات كبيرة، مضيفًا: «سيتم إعفاء شرائح مختلفة من الضرائب المتأخرة وغرامات».
وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إنه بنهاية العام الجارى سيتم التوسع بقوة في المراكز اللوجستية، مضيفًا: «نهتم بميكنة كافة الخدمات التي نقدمها للمواطنين وسيتم التوسع بقوة في إقامة المراكز اللوجستية».
وذكر أن :«كل الإقرارات الضريبية ستكون مميكنة وعملناها إجبارى على الأشخاص الاعتباريين وستكون مميكنة إجباريًا على الجميع بحلول 1 يناير المقبل».
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