شكرا لقرائتكم خبر عن براءة 5 مسؤولين بـ«طرق المنيا» من إهدار المال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برأت محكمة القضاء الإدارى، أمس، 5 مسؤولين بمديرية الطرق والنقل بالمنيا، فى الدعوى رقم 296 لسنة 61 ق «القضية رقم 290 لسنه 2019» نيابة المنيا ثالث الإدارية، لاتهامهم بإهدار المال العام، أثناء تنفيذ رصف طريق وادى بعثران، الذى يربط بين المنطقة الصناعية والطريق الصحراوى الشرقى، شرق النيل بطول 12 كيلومترا عام 2012، لعدم صحة الاتهام وهو ما أكده تقرير الخبراء.

شمل قرار البراءة نصر محمد حسن، مسؤول الرصف بالوحدة المحلية لمركز المنيا، والمهندسة إيفيت اسحق يونان، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة سابقا «بالمعاش»، والمهندسة سيسيل ميخا نجيب، مهندس بمديرية الطرق والنقل بالمنيا سابقا «بالمعاش»، والمهندس حسام يوسف دوس، مهندس بمديرية الطرق سابقا «بالمعاش»، والمهندس رأفت جرجس غالى، مهندس بوحدة الرصف وصيانة الطرق بالمنيا.