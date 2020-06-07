القبض على عصابة سيدات لترويج الهيروين فى القليوبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت مباحث مركز قليوب، القبض على سيدتين لقيامهما بترويج المخدرات ضبط بحوزتهما كمية من الهيروين ومبلغ مالى وتولت النيابة التحقيق. تلقى العقيد أحمد الخولى، رئيس فرع البحث الجنائى، إخطارًا من المقدم إسلام مسعد، رئيس مباحث مركز قليوب، بضبط عصابة تضم سيدتين تروجان المخدرات بإحدى قرى دائرة المركز، وهما «ا ح ف» 28 سنة ربة منزل و«م م ص» 25 سنة ربة منزل؛ وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى 650 جنيها وهاتفين محمولين. كما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على ربة منزل تدعى «س م س» 41 سنة وبحوزتها 150 قرصا مخدرا ومبلغ مالى بقصد الاتجار. فى السياق نفسه، ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على 22 مسجلا شقى خطر وتاجر مخدرات خلال حملة أمنية على الأقسام والمراكز لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات وتحررت المحاضر اللازمة وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة وتولت التحقيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 34,079

تعافي 8,961

وفيات 1,237

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