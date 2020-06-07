شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهرب جمركى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت جمارك سفاجا من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة وأجزائها وكمية من التبغ مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة بوسيدن من ميناء ضبا السعودى، تم الاشتباه فى مشمول 4 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين قادمين من السعودية والإمارات، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 14 هاتفا محمولا iPhone مستعملا و160 بوردة شاشات هواتف مستعملة و6 كيلو و500 جرام من التبغ الخاص بتدخين البايب و36 علبة بدى لوشن للجسم و145 علبة كريم مرطب للجسم و120 علبة مثبت صناعى و110 قلم روج أحمر شفاه متنوع أمريكى الصنع و40 دستة روج أحمر شفاه ماركة فكتوريا مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 294 ألفا و102 جنيه، وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.