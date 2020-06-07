شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رسائل من وزيرة البيئة للتنفيذ الفعّال للتمويل المناخى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التنفيذ الفعال للتمويل المناخى القائم على الاحتياجات يستلزم التركيز على 3 رسائل هامة، أولها أنه يجب على لجنة التمويل أن تركز على تحديد احتياجات الدول النامية، والرسالة الثانية أن الدول النامية مسؤولة عن تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لتوضيح وتوصيف احتياجاتها، والرسالة الثالثة أنه على المنظمات الدولية أن تساعد لجنة التمويل والدول النامية لإعداد التقرير الذى يوضح احتياجات الدول النامية، خاصة أن هذه المنظمات نفذت مشروعات على أرض الواقع فى الدول النامية وتستطيع أن تستنبط منها الدروس المستفادة وقصص النجاح، لضمان تحقيق ما تم الاتفاق عليه فى باريس والحفاظ على النجاح الذى تم تحقيقه فى مفاوضات بولندا 2018.

وأضافت فى كلمتها خلال مشاركتها كمتحدث رسمى عبر تقنية الفيديوكونفرانس، فى الحدث الافتراضى الخاص بالتنفيذ الفعال للتمويل المناخى القائم على الاحتياجات، والذى افتتحته الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، باتريشيا إسبينوا، لتبادل الجهود والخبرات الجارية بشأن تعزيز وصول البلدان النامية إلى صناديق المناخ الدولية وتعزيز المواءمة والتعبئة وتقديم الدعم للاحتياجات والأولويات المحددة للبلدان النامية، أن الدعم الحقيقى يكمن فى إطلاق إمكانات التخفيف من غازات الاحتباس الحرارى والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الدول النامية مساهمتها المحددة وطنيًا، حيث إنه دون التمويل المطلوب لن تتمكن الدول النامية من تنفيذها،