شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يعلن عن موعد فتح الشواطئ والفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن يوم ١٥ يونيو الجاري سيكون موعد فتح الشواطئ، بالإضافة لفتح عدد كبير من الفنادق أول يوليو القادم باشتراطات صحية صارمة، مؤكدا على أن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة قللت من الإصابات بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم بمدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها المدرسة اليابانية بحى النور والتى تعدت نسبة العمل بها لأكثر من 90% والتى من المقرر افتتاحها 30 يونيو الجاري، وهى تشمل كافة المراحل الدراسية من مرحلة «الكي جي» حتى المرحلة الثانوية، كما تفقد المحافظ فرع جامعة الملك سلمان والتى أوشكت كافة أعمال مرافقها على الانتهاء.

وقام المحافظ بتفقد ميدان السلام وميدان الصداقة والتى تم زراعتهما بالنباتات الحولية والزهور الملونة بأسلوب هندسى بديع، ثم قام المحافظ بتفقد المحور المرورى الرابط ما بين الطريق الأوسط وطريق السلام والمؤدىإالى طريق نبق السياحى وطريق دهب، بعد أن تم الانتهاء من العمل بة مما سيؤدى إلى سيولة مرورية، كما تم تفقد طريق خاص حول جامعة الملك سلمان بطول كيلومتر وعرض 8 متر بالإضافة إلى مشاية للدراجات بطول كيلومتر وعرض 4 متر لخدمة الجامعة أيضا.

وتفقد المحافظ أعمال تزويد الطريق الخلفى الرابط بين حى النور والسوق التجارى القديم بطول 700 متر بالإضاءة، والذي من المقرر افتتاحة خلال الشهر الجارى.

واختتم المحافظ جولتة بالمرور على السوق التجارى القديم واطمأن على التزام المواطنين وقائدى السيارات بارتداء الكمامة لحماية أنفسهم غيرهم من المواطنين.

وأكد فودة أن كافة المشروعات الجارى العمل بها على أرض المحافظة لم تتأثر بالإجراءات الاحترازية في ظل مكافحة فيروس كورونا، حيث أن العمل يجرى في كافة المشروعات على قدم وساق وسط إجراءات وقائية محكمة مثل ارتداء الكمامات والتباعد واستخدام المطهرات لحماية العاملين بها.

Advertisements

جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء

جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء

جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء