شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ائتلاف دعم مصر يكشف أهمية تشكيل مجلس الشيوخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مساء الأحد، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ التي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019.

وأضاف «القصبي»، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مقدم برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، أن «مجلس الشيوخ المصري كان له تاريخ تشريعي قيم جدا، وكان يجمع أهل العلم والخبرات والحنكة، وبالتالي كان من المهم وجوده في مصر كما هو معمول به في العالم أجمع، ثم أن وجوده يسمح بتمثيل العديد من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة التي تستطيع من خلاله أن تعبر عن آرائها».

وأوضح «القصبي» أن مجلس الشيوخ يتشكل في ضوء المقترح المقدم من 300 عضوا منهم 100 بالانتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 عضواً بنظام الفردي و100 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية وذلك إعمالا للنصوص الدستورية، ولابد أن يكون العضو حاصل على مؤهل عالي، ولا يقل عمره عن 35 عاما، ويتمتع بكامل الحقوق السياسية.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، الذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

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