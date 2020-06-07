شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: إجراء امتحانات الثانوية العامة من أجل العدالة وتكافؤ الفرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إجراء امتحانات الثانوية العامة ليست مسألة تصميم من الدولة على إقامتها بل هو تقدير للموقف وأشياء أخرى كثيرة، وتابع: «كل طلاب مصر تم تقييم مستواهم التعليم من الابتدائية حتى الصف الثانى الثانوى، من خلال منصات إلكترونية ومشاريع الأبحاث.. 21 مليون من ابنائنا أجريت لهم الامتحانات من غير ما ينزلوا من البيت.. وده أنتصار كبير للدولة».

وأضاف «شوقى» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن إجراء امتحانات الثانوية إنقاذ لمستقبل مئات الآلاف من الطلاب، وتابع: «650 ألف لطلاب الثانوية العامة لابد أن تكون امتحاناتهم على الأرض من أجل العدالة في التقييم وتكافؤ الفرص ولا يصح أن تتم من خلال الأبحاث حتى لا يشك في عدالتها».

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن الدولة المصرية ترصد الحملات المشككة في إجراء الامتحانات في الداخل والخارج وتعلم من ورائها، وتابع: «فيه ناس بطردنا في منصات التواصل الأجتماعى.. ولكننا أجرينا كافة الضوابط الصحية والإدارية لإجراء الامتحانات».