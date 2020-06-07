شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب وشركة استادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأحد، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وشركة استادات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ومحمد كامل على الدين العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة الاستادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية.

وأوضح محافظ الغربية، أنه جرى التعاقد مع الشركة عن طريق الترخيص بحق الانتفاع للضلع الشرقي لاستاد طنطا الرياضي والمطل على كورنيش ترعة القاصد، وذلك في إطار حرص الدولة على تعظيم هذه الأصول ورفع كفاءاتها وتطوير وإدارة المنشآت المملوكة لها.

وأشار الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أنه تم توقيع التعاقد مع الشركة للقيام بهذه الأعمال عن طريق الترخيص للشركة بحق الانتفاع للضلع الشرقي لاستاد طنطا الرياضي بجميع ملحقاته ومحتوياته مقابل 91 مليونًا و884 ألف جنيه.