شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 خطوات.. وزير الاتصالات يكشف كيفية النقل لشبكة محمول أخرى في 24 ساعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء الأحد، عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشركات خلال 24 ساعة فقط.

وقال الوزير إنها تتمثل في 4 خطوات، أولا: ذهاب صاحب الخط إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها يقدم طلب إليها ويثبت ملكيته للخط، وثانيا: تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل، وثالثا: تصل للعميل رسالة نصية بقبول طلبه، ورابعا: إدخال الشريحة الجديدة في هاتفه المحمول والتي ستكون مفعلة بالفعل عقب مرور يوم واحد فقط من تقديم طلب الانتقال.

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مقدم برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري اختبارات بشكل متواصل على مستوى الخدمة في 90 منطقة على مستوى الجمهورية، ويتم نشر النتائج على الموقع الخاص بالجهاز، وعلى المواطن أن يطلع على تلك النتائج وحينما يرى أن الشركة التي يتعاقد معها تقدم خدمة على مستوى لا يرضيه في منطقته فعليه أن ينقل على شركة أخرى تقدم خدمة أفضل في منطقته خلال 24 ساعة فقط.

تابع: «الوزارة ستستمر في رفع مستوى الخدمة وتحسين الأداء لأن التوقعات تشير إلى استخدام الإنترنت ووسائل التعليم والتدريب الرقمي سيستمر بنفس المستوى بعد زوال الجائحة».

وعن شبكة الجيل الخامس 5G، قال وزير الاتصالات: «الشبكة تقدم سرعة ضخمة في البيانات وزمن الاستجابة، وهذه المميزات موجهة بشكل رئيسي للقطاع الصناعي وليس لاستخدام الأشخاص، لأن جهاز المحمول الذي تتوفر به 5G سعره لا يقل حاليا عن ألف دولار، وبالتالي فإن غالبية المواطنين لا يستطيعوا الحصول عليه، بالإضافة إلى أن تلك السرعة الضخمة لا تفيد الإنسان العادي في استخدام للإنترنت، ودخولها مصر ليس مستبعدا ولكن ليس في المستقبل القريب وقطعا هي في الحسبان».

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