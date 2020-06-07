شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك القاهرة: الإصلاحات الاقتصادية رفعت معدلات النمو وخفضت البطالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم عام 2016 كان له جوانب إيجابية كثيرة، واستطاع أن يضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح وجعله أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.

وأضاف «فايد»، خلال لقائه في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن نتائح برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الأربع سنوات الماضية كان فيه كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية والتى أثرت على الناتج القومى بشكل جيد جدًا، والتى تخطت 5.5%، وهناك طموحات أكبر في التخطي حاجز 6% بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير.

وتابع: «تحرير سعر الصرف للجنيه المصري وآثاره الإيجابية الكثيرة وانخفاض معدلات التضخم، خلال الفترة الماضية وكل ذلك نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والذي أعطى قدرة للاقتصاد المصري لاستيعاب صدمة جائحة كورونا الحالية».

وأوضح رئيس بنك القاهرة أنه بمقارنة الاقتصاد المصري باقتصاديات دول أوروبية أو مجاورة، نُلاحظ أن آثار فيروس كورونا المستجد على مصر أقل بكثير من هذه الدول الكبيرة والعريقة، مشيرًا إلى أن معدلات النمو للسنة المالية للسنة الجديدة معدلات نمو إيجابية، رغم التأثر الذي حدث الفترة الماضية ولكن وزارتي التخطيط والمالية أعلنتا أن مصر تحتفظ بمعدلات نمو جيدة بعكس دول كثيرة مجاورة تشهد معدلات نمو سلبية.