شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك القاهرة: مصر أوشكت على إنهاء مفاوضات قرض صندوق النقد بنجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي وكل الإجراءات التي تم اتخاذها بعد هذا البرنامج أدت إلى نظرة إيجابية للاقتصاد المصري من كل دول العالم.

وأضاف «فايد»، خلال لقائه في برنامج «بنوك واسثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن مصر حصلت على قرض طارئ من صندوق النقد الدولي والذي بلغت قيمته 3 مليارات دولار في وقت قياسي ويعكس ثقة صندوق النقد الدولى في الاقتصاد المصري وكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وتابع: «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى على مدار الثلاث سنوات الماضية كان لها الأثر البالغ لدى صندوق النقد الدولي، لإعطاء مصر قرض طاريء وسريع»، منوهًا بأن هناك مفاوضات أخرى لدى صندوق النقد لصرف قرض آخر لسد الفجوة التموينية القادمة.

وأوضح رئيس بنك القاهرة، أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى لصرف قرض جديد أوشكت على الانتهاء وفى مراحلها النهائية، مشيرًا إلى أن مصر طرحت خلال الفترة الماضية سندات بقيمة 5 مليارات دولار، مما ترتب عليه طلبات استثمارية على هذه السندات وصلت إلى 22 مليار دولار مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.