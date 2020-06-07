شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عبدالفتاح عن قرارات امتحانات الثانوية العامة: الدولة خايفة على ولادها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، الأحد، بالقرارات التي اتخذها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، حول إجراء امتحانات الثانوية العامة خلال الشهر الجاري.

وقال عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»: «الطلبة وأولياء الأمور كانوا قلقين، والدكتور طارق فعل ما كان متوقعا منه ومن الدولة المصرية، الدولة خايفة على ولادها، وتتعامل معهم على أنهم جزء لا يتجزأ من رأس مالها الشامل».

أضاف: «صدر نحو 15 قرارا يأكدوا أن الدولة حريصة على مصالح المواطنين ومصالح طالبها وأولادها، وفي مقدمة القرارات المهمة حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، وغيرها من القرارات التي تدل على رفق واضح من الوزارة والدولة بأولادها».

وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القرارات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 21 يونيو المقبل وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.

ومن أبرز القرارات النهائية قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، إعفاء طلاب المدارس الدولية من الامتحانات القومية بلجان الامتحانات وأداؤها من المنزل، وتسليم طلاب المدارس الدولية امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية بعد 20 يوم من بدء الامتحانات لمدرستهم، وحذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، وأداء امتحانات الدين والاقتصاد والاحصاء والتربية الوطنية في المنزل على أن يتم تسليمه يوم 12 يوليو، والتربية الوطنية يتم تسليمه في اللجنة اخر يوم في الامتحانات، وتوفير 17 ألف كاشف حراري وسيتم توزيع 33 مليون كمامة وكميات من المطهرات ومواد التعقيم، وتقليل عدد الطلاب في اللجنة ليصبح 11 طالبا أو اقل في الفصل، وغيرها من القرارات.

Advertisements