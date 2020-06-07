شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: عناصر الداخلية سيمنعون تجمع أولياء أمور الطلاب أمام اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عناصر وزارة الداخلية سيمنعون تجمع أولياء الأمور أمام اللجان، مناشدا أولياء الأمور بعدم الذهاب مع أبنائهم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن اصطحاب الطالب هاتف محمول للجنة الامتحان يعني رسوبه في الامتحان.

ولفت إلى أنه سيتم تعديل قانون الغش إلى قانون الإخلال بالامتحان، موضحا أن أي محاولة للغش الإلكتروني تفقد الطالب العام الدراسي كاملا.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر من أول 5 دول على مستوى العالم أجرت تقييم للطلاب وانتقلوا للصف الأعلى دون أن ينزل الطلاب من منازلهم في ظل جائحة فيروس كورونا.