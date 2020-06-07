شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام.. افتتاح سوق طلعت حرب المطور للباعة الجائلين بالمحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، افتتاح سوق طلعت حرب المطور الأسبوع القادم، والذي يعد الأول من نوعه للباعة الجائلين بالمحلة الكبرى.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية، الأحد، لمدينة المحلة الكبرى، حيث تفقد أعمال النظافة والإشغالات بشارع البحر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح د. «عطا» أنه جارٍ الانتهاء من تجهيز جميع الباكيات بسوق طلعت حرب استعدادًا لنقل الباعة الجائلين حول السوق داخل الباكيات المخصصة لهم الأسبوع المقبل.
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