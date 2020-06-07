شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم دفن جنين بدون الصلاة عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم دفن جنين بدون الصلاة عليه؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فننظر فإن نزل حيًا واستهل صارخًا وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتا لا تجب الصلاة عليه، وقيل يصلى عليه. وإن نزل حيًا كأن استهل صارخًا وجبت الصلاة عليه فقد ورد في الحديث عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ « إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ ». سنن أبى داود (3/ 87).
وفي رواية: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ. سنن الدارمي (ص: 725). وإن كان الجنين قد تم دفنه بعد نزوله حيا بغير صلاة عليه فتشرع الصلاة عليه عند قبره.
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