شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أيسم صلاح رئيسا للإدارة المركزية بالمركز القومي لمعلومات الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على تعيين المهندس أيسم صلاح رئيسا للإدارة المركزية بالمركز القومى لمعلومات الصحة بالوزارة . ويشار إلى أن المهندس أيسم صلاح قام بمجهود كبير فى انشاء قواعد البيانات المتعلقة بمبادرة 100 مليون صحة وكذلك عدد كبير من المبادرات ذات الصلة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ برامج الإصلاح الصحى.

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