شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية يقدم 8 نصائح لأسر مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية ، 8 نصائح هامة لأسر مرضى فيروس كورونا المقيمين مع المصاب فى العزل المنزلى لمنع انتقال العدوى ، ضمن المبادرة التى أطلقتها المعهد لضمان عزل منزلى أمن المواطنين مع الالتزام بالتعليمات.

وقال بيان المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية اليوم انه جاءت النصائح كالاتي:

‫1- على باقى أفراد الأسرة إن أمكن الإقامة فى مكان أو منزل آخر غير مكان إقامة المريض.

‫2- فى حالة عدم توفر مكان إقامة تانى فعليهم الإقامة فى حجرة منفصلة عن المريض والبقاء فى المنزل طوال فترة العزل.

‫3- وفى حالة عدم وجود مساحة كافية أو غرف كافية فى المنزل فعليهم الابتعاد عن المريض بمسافة مترين على الأقل فى جميع الأوقات خصوصا كبار السن والحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

‫4- على باقى أفراد البيت تجنب لمس الوجه قدر الإمكان، وغسل الأيدين جيدا وباستمرار بالمياه والصابون لمدة ٢٠ ثانية أو بالكحول والاهتمام كمان بالنظافة الشخصية.

‫5- ارتداء الماسك فى حال أى تعامل مع المريض.

‫6- فى حالة إقامة فى نفس المنزل شخص من كبار السن أو أحد يعانى من أى مرض مزمن فلابظ من تكثيف الإجراءات وانه يكون له أدواته الشخصية الخاصة بيه مثل هذه الفوطة وملاية السرير وأدوات الطعام وغيرهم.

‫7- على جميع أفراد البيت التعامل مع الموضوع بجدية وعدم التهاون حتى يتجنبوا نقل العدوى لأى حد منهم.

‫8- ينصح بعدم استقبال أى زوار فى البيت طوال فترة العزل.

وكان قد أطلق معهد الصحة العامة بجامعة الإسكندرية مبادرة لتوعية المواطنين المصابين بفيروس كورونا فى حالات العمل المنزلى منعا لانتشار المرض بين أفراد الأسرة واحتواءه مثل ما تقوم مستشفيات العزل على مستوى العالم .

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وقال بيان المعهد اليوم المعهد اليوم لابد التعامل بحذر مع المريض أثناء فترة عزله بالمنزل والاهتمام بعدة أمور سيتم تقديمها فى عدة حلقات لتوعية المواطنين منها الأدوات الشخصية للمريض وتطهيرها.

‫1- لابد من تخصيص أدوات شخصية للمريض لا يستخدمها أحد غيره مثل الأطباق والمعالق والكبايات والفوط وملايات السرير والملابس.

‫2- يفضل لو يستعمل المريض الأطباق والأدوات البلاستيك او الكرتون التى بتستعمل مرة واحدة فقط ثم التخلص منها.

‫3- غسيل كل أدوات الأكل التى يستعملها المريض بحرص شديد ونضعها فى مكان لوحدها حتى تكون معلومة.

‫4-كل مخلفات المريض توضع فى كيس قمامة بمفردها ويفضل تكون مميزة بلون مختلف او شكل معين للتمييز.

‫5- يفضل (ان أمكن) تخصيص حمام منفصل للمريض.

‫6-لو مش متوفر أكتر من حمام فى المنزل، يقوم الشخص الجايس للمريض بتطهير الحمام بعد ما يخرج المريض (ويفضل ان الشخص المرافق له لا يدخل بعده مباشرة للتنظيف وينتظر دقائق بعد خروجه و يرتدى الماسك والجوانتي.

7- مسح أسطح الحمام بالمياه والصابون أو المطهرات التانية مثل الكحول أو الكلور المخفف وبعد مسحهم لابد من ترك الأسطح بها المواد المطهرة لمدة 3 إلى 5 دقائق ويفضل تركها تجف تماما ثم إزالتها بالمياه.

8- مع تطهير الحمام لابد من تطهير كل ما يمكن أن يلمسه المريض أثناء تواجده داخل الحمام مثل مفاتيح النور، ومقابض الأبواب وغيرهم.

9- فى حالة إذا احتاج المريض المساعدة فى الحمام، فعلى الشخص الذى يراعى المريض ارتداء الماسك والجوانتى وتغيير ملابسه بعد ما يساعده .

10 - الاهتمام بتنظيف البيت بصفة عامة وتطهيره بالكحول او الكلور كل فترة.

11- تجديد الهواء بفتح الشبابيك باستمرار.