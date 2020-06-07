محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت نقابة المحامين، تركيب بوابتي تعقيم بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، والنادي النهري للمحامين في المعادي، اليوم الأحد.
وتهدف البوابتان لتعقيم العاملين والمترددين على مقر النقابة والنادي، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها النقابة، ولجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا، كما أن ارتداء الكمامة شرطًا للتردد على النقابة والنادي النهري، اتساقًا مع الإجراءات الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.
يشار إلى أن وزارة الدفاع وافقت على طلب النقابة بشأن توريد كمامات ومطهرات لمواجهة الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر "المحامين": تركيب بوابتي تعقيم بمقر النقابة العامة والنادي النهري في المعادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.