980 مصريًا يصلون القاهرة على متن 6 رحلات من السعودية والكويت وإنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تصوير- علاء أحمد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، 6 رحلات طيران استثنائية قادمين من السعودية والكويت وانجلترا، على متنهم 921 مصريًا من المتواجدين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن رحلة سيرتها شركة فلاي ايجيبت قادمة من جدة كان على متنها 180 راكبًا، ورحلة شركة "آير كايرو" التابعة لوزارة الطيران كان على متنها 165 راكبًا قادمة من جدة، بالإضافة إلى رحلة قادمة من الدمام على متنها 279 راكبًا سيرتها شركة مصر للطيران، فيما استقبل المطار رحلة سيرتها شركة طيران الجزيرة قادمة من دولة الكويت على متنها 160 مصريًا، كما وصلت رحلتان من لندن على متنهما 197 مصريًا.