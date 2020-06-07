نشرة الحوادث.. دعوى وقف امتحانات الثانوية وقضية "سبّ الخطيب" ومصرع أسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365) شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.. نظر دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوي المطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة، إلى جلسة 14 يونيو الجاري. ذبح زوجته وأشعل النار في الشقة Advertisements كثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط المتهم، بذبح زوجته وإشعال النيران في شقتهما قبل هروبه بطفلته. الداخلية: ضبط 6689 شخصًا وسيارة مخالفين لقرار حظر التجوال واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اجراءاتها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تأجيل استئناف جهاد الغزالي على حبسه في سبّ "الخطيب" قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل استئناف جهاد الغزالي على حكم حبسه 3 أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب.

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