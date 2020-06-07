لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية "داعش ليبيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"داعش ليبيا"، وذلك لجلسة 15 يونيو الجاري لحضور المساعدات الفنية لفض الأحراز ولسماع أقوال شاهد الإثبات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي. وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 10 متهمين؛ بينهم 4 ليبيين الجنسية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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