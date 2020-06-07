أخبار مصر | فيديوجراف.. قرارات مهمة وعاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيديوجراف.. قرارات مهمة وعاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020، والتي تبدأ في 21 يونيو الجاري، وتنتهي 21 يوليو المقبل.

وتستعرض "الخليج 365" في الفيديوجراف التالي أبرز ما قاله وزير التربية واالتعليم قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، فضلًا عن القرارات المهمة للحفاظ على الطلاب وحمايتهم بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي ينتشر في العالم بأكمله.

- توفير منصة لبث مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة.

- إلغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية واستبدالها بامتحانات منزلية.

- ممنوع دخول اللجنة بـ4 أشياء هم "الأجهزة الإلكترونية، الهاتف المحمول، الكتب، والسماعات".

- توفير 7 ملايين جوانتي للمعلمين والمقدرين لامتحانات الثانوية العامة.

- امتحن وأنت مطمئن.. إحنا بنحمي ولادنا وبلادنا.

- منع التجمعات سواء للطلاب أو الأهالي أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان.

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- أي طالب حراراته عالية ستنقله الإسعاف ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- أي طالب موجود بمنطقة يوجد بها حجر صحي سيمنع من دخول الامتحانات ويدخل الدور الثاني

- توفير مسؤول صحي من وزارة الصحة لكل لجنة

- من يسمح له خوض الدور الثاني ورسب فى بعض المواد يدخل دور آخر ولكن سيكون لمن طبق عليه الأسباب القهرية.

- تعقيم أوراق الامتحانات والصناديق بالتعاون مع وزارة الداخلية.

- يوجد لجان على مستوى المحافظات تتابع الامتحانات وعدد اللجان حوالي 56 ألف و600 لجنة.

- عدد الطلاب 653 ألف ومعهم أعداد كبيرة من المشرفين فضلًا عن الكنترول والتقدير.

- تعقيم لجان الثانوية العامة سيكون أقوى تعقيم على مستوى مصر.

- توفير 33 مليون كمامة وأيضًا غطاء أحذية و17 ألف كاشف حراري.