أخبار مصر | منصات تعليمية تساعد طلاب الثانوية العامة في المذاكرة.. تعرف عليها

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي للوزارة، عن إطلاق الوزارة لمنصة إلكترونية وذلك لمساعدة الطلاب الثانوية العامة فى المراجعات النهائية، على أن يكون ذلك بشكل مجاني برعاية الشريك الاستراتيجي "البنك الأهلي المصري".

المنصات الإلكترونية:

يقصد بها التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد، وقد ظهر لأول مرة عام 1873م،من خلال التعليم بالمراسلة، فقد منحت جامعة فينيكس Phoenix أول شهادة عبر الإنترنت عام 1989م، بينما كانت الدروس الجماعية المقدمة عبر الإنترنت لأول مرة في عام 2008م والتى يطلق عليها اسم MOOC.

ويشارإلى كلمة MOOC: Massive Open Online Courses التي يمكن ترجمتها: الدروس الجماعية الالكترونية المفتوحة، أو المنصات أو المساقات الإلكترونية، حيث يجتمع العديد من الطلاب عن بعد وبالمجان أو بمقابل مدي في أفضل الجامعات العالمية، فى مجالات عديدة مختلفة وصفوف تعليمية متعددة.

تجارب من دول إستخدمت المووك:

تعد الهند من الدول التى تميزت فى ميادين التعلم عن بعد من خلال Khan Academy – خان أكاديمي، والتي تأسست عام 2006م على يد سلمان خان، وهي منظمة تعليمية غير ربحية، تهتم بشرح وتبسيط الفيزياء والكيمياء والعلوم باللغة الإنجليزية، كما يقدم أسئلةً تفاعليةً، ويقيس مدى تقدم المتعلم خلال المادة، وكانت تلك التجربة فى الهند وذلك لسد الفجوة التعلمية بين الطلاب، من كافة طبقات المجتمع المختلفة، وخاصة تلك الفئة التى ليس لها القدرة على الحصول على التعلم، إلى سعت فى ذلك المؤسسات الخيرية، لتصبح بعد ذلك من اهم مبادرات الدولة فى التعليم.

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ومن أهم المنصات التعليمية التى كان عليها تفاعل كبير

Coursera

وهوموقع يقدم العديد من الكورسات التعليمية في مختلف المجالات بالتعاون مع أكثر من 16 جامعة حول العالم، كإدارة الأعمال والتسويق والبرمجة والتقنية والرياضيات والإعلام وغيرها من المجالات الأخرى وصولًا إلى الموسيقى والفنون وبعد الإنتهاء من داراسة المحتوى يجب ان تدخل في اختبار نهائي في حال اجتزته سيكون بإمكانك الحصول على شهادة من الجامعة المقدمة للمحتوى والمساق الذى تم اجتيازهوتختلف المساقات فمنها ما يقدم بشكل مجاني، وآخر عليك أن تقدم رسوم مقابل الشهادة ومساقات آخرى بمقابل مدي، وتتميز تلك المنصة بأنه يمكنك بعد اللحصول على شهادتك إضافتها إلى ملفك الشخصي على شبكة التواصل المهني Linkedin لتزيد من فرصك فى العمل.

edx

تأسست المنصة عام 2012، وهي مؤسسة مشتركة بين جامعتي هارفرد ومعهد ماسشوستس للتكنولوجيا، وتقدم المنصة أعمال مختلفة فى كافة مجالات التقنية والبرمجة والطب والعلوم الطبيعية ومجالات آخرى عديدة وتقدم المنصة المحاضرات بعدة لغات هي الإنجليزية والصينية والفرنسية والهندية والإسبانية، كما يقدم الموقع شهادات الإكمال في حال اتمام المساق والنجاح فى الاختبارات بنجاح.

edraak

إدراك هي مبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، ومن أبرز المساهمين في المبادرة هو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، تقدم المنصة المساقات بشكل مجاني باللغة العربية، وهي تعمل بالشراكة مع منصة edx التابعة لجامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بالتعاون مع أفضل الجامعات المؤسسات التعليمية العربية والعالمية وتقدم مساقات في التقنية والعلوم الحيوية والتنمية الذاتية وإدارة الأعمال وحتى السينما والتصوير واللغات.