أخبار مصر | الوطنية للتدريب: فتح باب التقديم لبرنامج "المسئول الحكومي المحترف"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الوطنية للتدريب: فتح باب التقديم لبرنامج "المسئول الحكومي المحترف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت الأكاديمية الوطنية للتدريب باب التقديم للمرحلة الرابعة من برنامج «المسئول الحكومي المحترف» في محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء والأقصر.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن فتح باب التقديم للمرحلة الرابعة من برنامج المسئول الحكومي المحترف في محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء والأقصر، حيث تقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظات، من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

الجدير بالذكر أن برنامج المسئول الحكومي المحترف جاء كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030، وقد نجحت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تخريج حوالي 2470 متدرب على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية على مرحلتين شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، وجاري استكمال المرحلة الثالثة في محافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ وستنتهي في أغسطس 2020، وتستهدف تدريب 11 ألف متدرب في محافظات أخرى تباعًا.

يشترط في المتقدم أن يكون موظفًا حكوميًا بديوان عام المحافظة أو إحدى المديريات التابعة لها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، ولا يزيد عمره عن 45 عامًا، وأن يتضمن في مهام عمله التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

التقديم من خلال الروابط التالية حسب كل محافظة:

للتقديم لموظفي محافظة كفر الشيخ اضغط الرابط ( هنا ).

للتقديم لموظفي محافظة الإسماعيلية اضغط الرابط ( هنا ).

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للتقديم لموظفي محافظة أسوان اضغط الرابط ( هنا ).

للتقديم لموظفي محافظة السويس اضغط الرابط ( هنا ).

للتقديم لموظفي محافظة جنوب سيناء اضغط الرابط ( هنا ).

للتقديم لموظفي محافظة الأقصر اضغط الرابط ( هنا ).

للمساعدة والدعم الفني يمكن التواصل عبر: [email protected]

أو

التقديم من خلال الروابط الموضحة في المنشور المرفق في هذا الرابط

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.