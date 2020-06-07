أخبار مصر | أضرار الإفراط في تناول فيتامين "د" دون الرجوع للطبيب (إنفوجرافيك)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أضرار الإفراط في تناول فيتامين "د" دون الرجوع للطبيب (إنفوجرافيك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصا من هيئة الدواء المصرية على نشر الوعي فيما يخص الاستخدام الأمثل والآمن للدواء وتزامنا مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 والإفراط في تناول المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن بهدف رفع المناعة.

وفي ذلك الإطار قدم مركز المعلومات الدوائية المصري بعض المعلومات والتحذيرات الهامة حول عواقب الإفراط في تناول المستحضرات التي تحتوي على فيتامين د، والتي جاءت كالآتي:

1_ الصداع.

2_ الغثيان والقئ والإسهال والإمساك والآم البطن.

3_ إدرار البول والجفاف والعطش الشديد.

4_ الام العظام.

5_ الإرتباك وتغيير مستوى الإدراك والخمول والضعف.

6_ ارتفاع ضغط الدم.

7_ اضطراب ضربات القلب.

8_ ترسب الكالسيوم في الكلى، الفشل الكلوي.

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9_ فقدان السمع

ويهيب المركز بجموع المواطنين توخي الحذر ومراجعة الطبيب قبل تناول تلك المستحضرات

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.