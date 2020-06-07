شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورفع كفاءة مجزر سفاجا بتكلفة 13 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، تطوير ورفع كفاءة مجزر سفاجا بتكلفة ١٣ مليون جنيه. وأكدت المغربي أن العملية تسير بخطوات ثابتة فمن المنتظر التسليم خلال أربعة أشهر، حيث تم رفع كفاءة وتطوير المجزر لخدمة أبناء المدينة. وأوضحت أنه جاري تطوير المجزر وإنشاء صالة للذبح الحديث، حيث يجرى إنشاء خزان مياه وخزان حريق ومحطة معالجة ومبنى إداري ومحرقة وثلاث عنابر للذبح وتخصيص طريق للخدمة للخروج والدخول لفصل خروج اللحوم النظيفة واللحوم النفايات. يذكر أن أعمال التطوير ويقوم بتنفيذها جهاز التعمير، ويقع المجزر على مساحة 2850 مترا مربعا لخدمة أهالي سفاجا، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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