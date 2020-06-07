شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء تكليف مارس»: الوزيرة حرمت المنظومة الصحية من 7 آلاف طبيب وقت أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبّر أطباء تكليف مارس ٢٠٢٠، عن رفضهم لطريقة تعامل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مع أزمتهم المعروفة إعلاميا بـ«تكليف مارس»، حيث يعترض شباب الأطباء على بعض تفاصيل النظام، وطالبوا بتطبيق نظام التكليف القديم عليهم لحين حل هذه المشكلات.

وقال بيان صحفي لـ«أطباء تكليف مارس» إن «الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تستمر في التهرب من مقابلة النقيب، وادعاء الأكاذيب حول النظام الجديد، بالرغم أنها أبلغت الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بالحضور والاجتماع لمناقشة أزمة التكليف الأخيرة وبحث أسبابها وطرق حلها».

وأضاف البيان: «إلا أنها لم تحضر الاجتماع ليتفاجأ النقيب بمساعدي الوزيرة يبلغونه أنه طرأ اجتماع عاجل اضطرت الوزيرة لحضوره وستتشرف بالالتحاق بالاجتماع سريعًا، ليستمر الاجتماع لساعتين أو أكثر وتستمر الوزيرة في هروبها ويستمر مساعدوها في الكذب والتضليل».

وتابع: «ألم يأن لهالة زايد أن تنظر بعين المسؤولية لهذه المشكلة التي حرمت المنظومة الصحية من ٧٠٠٠ طبيب شاب في وقت يحتاج فيه الوطن والمواطنين لكل فرد ضمن المنظومة الصحية، وألم تكتف هالة زايد من تلك المراوغات حتى بعد توصيات الرئاسة ومجلس الوزراء بضرورة الحل».

واستكمل: «ماذا تنتظر هذه التي كانت من المفترض أن تكون مسؤولة عن صحة المصريين وكفاءة المنظومة الصحية حتى تأخذ هذه القضية بعين الاعتبار؟!، الآن حصحص الحق، الحق أن هذه السيدة ليست كفء لتتحمل كل هذه المسؤوليات فهي لا تعرف سوى الكيد والعناد».

وأوضح: «نحن- أطباء تكليف مارس ٢٠٢٠- إذ نؤكد أننا لا نتشرف بالعمل تحت اسم وزارة هذه قائدتها، فقد حاولنا مرارًا وتكرارًا وقدمنا الخطى والأيادى في محاولات السعي للخروج من الأزمة بحلول سريعة ولم نلق من الجانب الآخر سوى التعنت والهذيان، ولا نوافق نحن- أطباء تكليف مارس ٢٠٢٠- على اجتماعات أخرى مع تلك الغير مسؤولة، ولا نأمل في حل من طرفها وكلنا أمل في قادة الدولة وساساتها ممن يهيمون عشقًا بهذا الوطن ويبكون الدم حزنًا على من ماتوا واستشهدوا جراء قرارات هذه الوزيرة الغير حكيمة أن يتدخلوا لحل الأمر قبل أن يحدث ما لا يُحمَد عقباه».

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واختتم: «في الأخير نناشد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي ومعالي رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لسرعة التدخل وإنهاء الأمر فكفى بالأزمة تفاقما لشهريين متتاليين دون حل من قِبَل الوزارة سوى المراوغة والتلاعب».