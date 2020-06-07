شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة بولند تصاب بحروق طفيفة في جسدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بحروق في جسدها، إثر تعرضها لوقوع مياه ساخنة عليها منذ أيام.

وعبر حسابها بـ«سناب شات»، ظهرت «حليمة» بمقطع فيديو، قائلة: «أمس احترقت وجت على ماء حار، ما كان مغلي وايد، وربنا لطف فيني إنه كان حار مش مغلي».

وتابعت: «صار فيه حروق طفيفة لكن تؤلمني وايد، ووضعت كريمات حروق وثلج ومازال الألم موجود، ولونه أحمر وصاير فيه فقاعات».

كما أكدت خلال الفيديو أنها لم تذهب للمستشفى، نظرا لحالة الطوارئ التي تشهدها مستشفيات الكويت، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفا من نقل العدوى.