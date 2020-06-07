شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 8 حالات من كورونا بمستشفى «النيل».. وشفاء ممرضة بـ«عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، الأحد، خروج 8 حالات من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عيد العطار، مدير المستشفى، في تصريحات صحفية، إن إجمالي عدد الحالات التي غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 20 حالة شفاء حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحالات التي تعافت تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بالفيروس، ولا يوجد بالمستشفى سوى 98 حالة محجوزة حاليًا، ويتلقون العلاج اللازم.

وقالت الدكتورة أسماء عربي، رئيس الفريق الطبي السادس بمستشفى قها للحجر الصحي، إنه تم تعافي ممرضة مصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 250 حالة.

فيما شهد مستشفى بنها التعليمى والمخصص لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، الأحد، أول ولادة قيصرية لسيده عمرها 22 عامًا مصابة بالفيروس.

وقالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير المستشفى، إنه تم استقبال الأم، الجمعة الماضي، ويظهر عليها أعراض ولادة وهى مصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها خضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة.

وأضافت «خليفة» أنه تم إجراء عملية الولادة تحت إشراف فريق طبي على أعلى مستوى، مؤكدة أن حالة الأم والطفلة التي اسمتها «نور» بحالة جيدة.

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