شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 20 عامًا.. الجيزة تعيد الحياة لمصانع تدوير المخلفات بشبرامنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، البدء في إعادة تشغيل مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت بعد توقف دام حوالي 20 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم إحلال وتجديد عدد 2 خط إنتاج السماد المتواجدين بالمصنع.

وأشار راشد في بيان، الأحد، إلى أنه تمت إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة، بإجمالي طاقة استيعابية 1500 طن يومياً مما يساهم في التخلص الآمن من المخلفات، والاستفادة القصوى من مكوناتها، ما ينعكس بعائد مادي على المحافظة، لافتاً أنه تم التعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال تدوير المخلفات حيث تلتزم الشركة بنقل المخلفات اللازمة للتشغيل من محطة مناولة المريوطية إلى مجمع القمامة بشبرامنت (مصانع تدوير المخلفات) للقيام بأعمال التدوير للمخلفات، والذي سيساهم إيجابيا في منظومة النظافة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية والمادية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله تفقدية لخطوط تشغيل المصنع للتعرف على طريقة فرز القمامة والمخلفات لإعادة تدويرها والاستفادة منها، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للماكينات وخطوط التشغيل المستخدمة في تدوير المخلفات.

كما تابع المحافظ خطوط سير سيارات النظافة بالمقلب العمومي بشبرامنت، وذلك للتأكد من انتظام العمل والتزام السائقين بخطوط السير المحددة لهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية أثناء العمل، بالإضافة إلى متابعة حمولات القمامة بالسيارات المترددة على المقلب باعتبار مقلب شبرامنت هو أكبر مقالب القمامة بالمحافظة، والذي يخدم كل القطاعات ومحطات المناولة والذي يستقبل يومياً أكثر من 7 آلاف طن مخلفات وقمامة من خلال حوالي 350 نقلة بالسيارات، ما يشكل أهمية كبيرة للمحافظة، في إطار الخطة التي تنفذها لإحداث طفرة في مستوى النظافة.

وأكد محافظ الجيزة أن تشغيل مصانع تدوير المخلفات يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة في تطبيق منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة من خلال استغلال الوحدات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة.

وذكر أن المحافظة اتخذت خطوات متقدمه في ذلك المجال حيث تم أيضا تسليم مصنع تدوير المخلفات بأبورواش لشركة لاتخاذ اللازم نحو تشغيله بطاقة استيعابية 1000 طن يومياً ويتم البدء في التشغيل خلال شهرين.

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