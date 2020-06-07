شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة الصحة: «عايزين نكسر دائرة نقل فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية، إنه لا يمكن الحكم على أثر درجة الحرارة على فيروس كورونا بدون دراسات واسعة، مضيفة «حتى نصل لتأثير الحرارة على الفيروس نحتاج لدراسة على مجتمعات كاملة».

وأشارت «نهى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إلى أن ما يجب أن يعرفه المواطن عن أزمة كورونا، أنه مرض معدي، وسلوك المواطن هو من يحميه من العدوى، مشددة على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية، معلقة: «عايزين نكسر دائرة نقل الفيروس».