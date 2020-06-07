شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محافظ شمال سيناء مع ممثلي المجتمع المدني لبحث أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأحد، ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدنى للمشاركة في دعم القطاع الطبى والمرضى المعزولين بعدد من المستلزمات الطبية.

التقى المحافظ ممثلي جمعية تنمية المجتمع بالجورة ومؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالعريش لدعم القطاع الطبى في اطار مبادرة: «احمى نفسك.. احمى بلدك» بحضور كل من: الدكتور الدكتور بكر محمد سويلم مدير جمعية الجورة وخالد زايد مدير البرامج والمشروعات بالجمعية والسيد العدل مدير المشروعات بمؤسسة الشجرة للتنمية والفن، وقد قدمت جمعية الجورة ومؤسسة الشجرة كميات من المساعدات الطبية عبارة عن: عدد 17 كرتونة بها 2500 كمامة طبية، 500 زوجا من الجوانتى الطبى، 500 عبوة كحول طبى، 500 صابونة، 100 علبة مناديل كبيرة.

ومن جهة أخرى، التقى المحافظ أمانى غريب مدير جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشمال سيناء التي قدمت عدد 100 طاقم ملابس داخلية لأفراد الطاقم الطبى والمعزولين طبيًا، إلى جانب عدد ألف حافظة بلاستيك لمستلزمات العزل للأفراد المعزولين.

وأشارت إلى إنتاج الجمعية لعدد من الكمامات القطنية وبيعها بسعر 5 جنيهات للكمامة، مؤكدة أن الجمعية بصدد افتتاح خط انتاج للكمامات والقفازات الطبية والأطقم المعقمة للاستفادة منها في تلبية احتياجات المواطنين والمعزولين طبيا.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لمنظمات المجتمع المدنى في مواجهة جائحة كورونا، وأصدر المحافظ توجيهاته بتسليم تلك المساعدات إلى مديرية التضامن الاجتماعى للاستعانة بها واستخدامها في حالة الاحتياج اليها سواء لأفراد القطاع الطبى أو الأفراد المقرر عزلهم طبيًا.

Advertisements