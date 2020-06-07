شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الغربية: انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم الأحد، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، وذلك في إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وقد تفقد نائب محافظ الغربية الشارع المؤدي إلى كنيسة السيده العذراء والشهيد ابانوب بمدينه سمنود، حيث وجه رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع وإزالة كافة العقبات والعمل على تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة.

يذكر أن العائلة المقدسة قد مكثت في مدينة سمنود بموقع كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب لمدة 17 يوما وهى ضمن مسار العائلة المقدسة، كما تعد الكنيسة مزار سياحى يتوافد عليه الزوار من جميع دول العالم.