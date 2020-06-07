شكرا لقرائتكم خبر عن «عفش عروسة وزفة بالحنطور».. الداخلية تتصدى لـ 5 وقائع خالفت الاجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

5 وقائع زفاف وحنة ونقل أثاث نجحت وزارة الداخلية فى التصدى لها لمخالفتها قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وحظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والتى تم تداولها من خلال وسائل الإعلام و«السوشيال ميديا»، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فى الدقهلية، فحصت أجهزة الأمن ما عرضه أحد البرامج التليفزيونية لمقطع فيديو يتضمن زفة لعروسين بإحدى قرى الدقهلية على عربة «حنطور»، تبين أن الفيديو مصور بقرية «ميت القرشى» دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية لزفاف عروسين، وباستدعاء العريس قرر قيامه باستئجار عربة حنطور لاصطحاب عروسه من منزل أسرتها، والذى يبعد عن منزله حوالى 60 مترا تقريبًا لتوصيلهما لمنزل الزوجية، وذلك قبل موعد الحظر.

وفى القليوبية، فحص الضباط قيام عدد من السيدات ابتهاجها بزفاف العروسين بحمل عدد من الأوانى بها بعض الأطعمة، والسير بها فى شوارع إحدى قرى مركز طوخ بالقليوبية قبل وقت الحظر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما فحصت الأجهزة الأمنية قيام جمع من الأشخاص بنقل بعض الأجهزة والأثاث المنزلية «عفش عروس» والسير بها فى شوارع إحدى القرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط الأشخاص.

وفى الجيزة تلقى ضباط مركز شرطة أبو النمرس بلاغاً بوجود حفل زفاف بإحدى القاعات الكائنة بطريق المريوطية، والتعدى على 2 من موظفى مجلس المدينة أثناء محاولتهما فض الحفل، وتم ضبط مالكها، وإزالة القاعة محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى الشرقية ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص أثناء قيامه بتجميع عدد من المواطنين أمام أحد المنازل بدائرة مركز بلبيس بالشرقية وإقامة حفل عرس «حنة».

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