شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يزور 4 مستشفيات لمتابعة الخدمات المقدمة لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفيات الصدر والحميات والإيمان العام، للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وبحسب بيان، الأحد، يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمتشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» والتعامل معها.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، ومسؤولو التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الصدر والتقى بالدكتور ة صفاء على أبوالعلا مدير المستشفى واستمع إلى احتياجات المستشفى وسير العمل بها والتعامل مع حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزليًا وصرف شنط الأدوية لهم الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

واستكمل المحافظ ومرافقوه الجولة بتفقد مستشفى الحميات بحي غرب والتقى بالدكتورة منال محمود مدير المستشفى ومسؤولي المخزون الطبي بالمستشفى والطب الوقائي واستمع إلى إمكانات المستشفى وأقسامها وخطوات التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وخط سير الحالات منذ دخولها المستشفى والخدمات الصحية المقدمة لها كما استمع إلى مخون المستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية وتأكد من سد الاحتياجات وتوافر كميات مناسبة للاحتياجات.

ووجّه بالتواصل المستمر مع إدارة الصيادلة والمخزون الطبي بمديرية الصحة لسد الاحتياجات بصفة مستمرة كما تفقد المحافظ مستشفى الإيمان العام والتقى بالدكتور محمد جمال مدير المستشفى ونائبه وشدد على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى وواصل المحافظ جولته بتفقد مستشفى أسيوط العام «الشاملة» بحي غرب والتقى بالدكتور ماجد محمد يونس مدير المستشفى والأطباء المشرفين على العزل بها واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

كما وجّه محافظ أسيوط بتكثيف حملات لجنة التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بجميع القرى والمراكز مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

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وأضاف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان إنه تم تشغيل 14 مستشفى مركزية وعامة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج والراجحي بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية للطالبات مشيرًا إلى المرور اليومي لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتوافر مخزون استراتيجي لتغطية الاحتياجات اليومية والتأكد من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات والتعامل معها وتوفر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل وجميع المستشفيات العامة والمركزية والتي تم تشغيلها للتعامل مع المرضى وحالات الاشتباه حتى إجراء التحاليل الطبية اللازمة وإحالة الحالات الإيجابية لمستشفيات العزل وتوزيع شنط الأدوية والمستلزمات الوقائية لحالات العزل المنزلي من المصابين بالفيروس وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة العلاجية وتحت إشراف طبي ومتابعة مستمرة من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتحركة.