شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقهى مخالف لقرار الغلق في الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وشرطه المرافق، برئاسة العقيد محمد جاد، والرائد محمد سليم، وكيل القسم، والمقدم محمد عصام، رئيس مباحث القسم، وحسام عيد، مفتش تراخيص الوحدة المحلية، الأحد، حملات لمتابعة قرار غلق المحال.

وأسفرت الحملات عن ضبط مقهى يعمل بالمخالفة، وتم غلق وتشميع ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بقرار الغلق، وتم تحرير محاضر بذلك لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وتستمر الحملات بكافة مناطق المدينة للتأكد من تطبيق القرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي اتخذه ضمن تطوير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأكد عاطف وجدى، رئيس المدينة، ضروة المتابعة الميدانية المستمره بشأن غلق كامل طوال اليوم للمحال والأنشطة التي أكد عليها رئيس مجلس الوزراء، والغلق الكامل لجميع المحال في تمام الخامسة عدا الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز.

إغلاق وضبط مقهى مخالف لقرار مجلس الوزراء بالغردقة

إغلاق وضبط مقهى مخالف لقرار مجلس الوزراء بالغردقة

إغلاق وضبط مقهى مخالف لقرار مجلس الوزراء بالغردقة

إغلاق وضبط مقهى مخالف لقرار مجلس الوزراء بالغردقة

إغلاق وضبط مقهى مخالف لقرار مجلس الوزراء بالغردقة

إغلاق وضبط مقهى مخالف لقرار مجلس الوزراء بالغردقة