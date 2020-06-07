شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور: استخراج تراخيص مستشفى ومبنى كلية الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عن استخراج ترخيص مشروع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعى بواقع بدروم جراج وأرضى وثمانية أدوار علوية بالإضافة إلى ٢٥% خدمات ومبنى ملحق بالمستشفى يتكون من بدروم جراج وأرضى وثلاثة أدوار علوية.

وتفقد «صالح» الأعمال الإنشائية بموقع مشروعي كلية الطب والمستشفى الجامعي للإطمئنان على سير العمل وإنضباطه والتأكيد على الإنتهاء في الموعد المحدد للمشروع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعى لتسليمها في الموعد المحدد، مع إمكانية ضغط المدة الخاصة بالمشروع للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

أوضح «صالح» أنه جاري عمل ٢ ورشة حديد في الموقع لبدء أعمال الحداده المسلحة للخوازيق العاملة، وجاري إستكمال أعمال الحفر ونقل ناتج الحفر خارج الموقع، جاري فرد السن (دهشوم) بسمك ٢٥سم تمهيدا لسير ماكينة الخوازيق لبدء الاعمال، كما أنه تم الإنتهاء من صب الخرسانه المسلحة لمحطة الخرسانه وتسوية الأرض إستعدادا للتركيب وجاري الإنتهاء من أعمال اختبارات الخوازيق غير العامله لعدد (اختبارات).

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وقال «صالح» إنه تم تسليم الموقع للشركة لبدء الأعمال في أول يناير من العام الجارى، وتستمر عملية الإنشاء مدة 3 سنوات، وتم البدء في أعمال الحدادة المسلحة لـ«الخوازيق»، وأعمال حفر ونقل ناتج الحفر خارج الموقع وفرد السن تمهيدًا لسير ماكينة «الخوازيق» وتركيب الخلاطة المركزية للخرسانة بقدرة 100 متر مكعب في الساعة.

وأشار «صالح» إلى أن المستشفى والكلية يحققان طفرة طبية هائلة وغير مسبوقة لخدمة لأهالى محافظة البحيرة، ويتيح فرصة علمية هامة للطلاب بالجامعة من خلال التجهيزات بأحدث الأجهزة والمعامل.

وأضاف «رئيس الجامعة» أن المستشفى الجامعى يقام على مساحة ٥٤٠٠ متر مربع بسعة ٥٠٠ سرير وفقا لأحدث المعايير الدولية، ويتكون من دور أرضي و٩ أدوار علوية شاملة كافة الخدمات الطبية اللازمة لخدمة كلية الطب.

رئيس جامعة دمنهور يتفقد مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعى

رئيس جامعة دمنهور يتفقد مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعى

رئيس جامعة دمنهور يتفقد مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعى